Известно, что Россия 27 сентября атаковала Кривой Рог. Там есть пострадавшие, под завалами могут быть люди.

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Есть пострадавшие

В результате атаки частично разрушено пятиэтажное здание Криворожского районного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

По состоянию на 10.20 известно, что пострадали 3 человека. Под завалами, вероятно, находятся люди.

Продолжаются аварийно-поисковые работы, – объяснили в ГСЧС.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак рассказал об одном из пострадавших. Госпитализировали 45-летнего мужчину. Его состояние – средней тяжести.

Утром 27 сентября оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами. Ударили по админзданию. Россия постоянно атакует мирные украинские города. Часто под ударом находится гражданская инфраструктура.

В Никополе 21 сентября российские захватчики попали дроном-камикадзе по машине, в которой находились люди. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. В результате этого обстрела погибли 12-летняя девочка и женщина 25 лет. Также ранения получили два человека – 4-летняя девочка и 25-летний мужчина.