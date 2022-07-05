Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Ее объявили перед тремя часами ночи, и продолжалась она почти два часа.

Во время воздушной тревоги ракетный удар был нанесен по Днепропетровской и Сумской областям. По Днепропетровской области было выпущено семь ракет, шесть из которых удалось сбить.

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О ракетном ударе заявили и в Сумской области. Городской глава Шостки Николай Нога заявил, что по территории общины российские оккупанты выпустили две ракеты. Случилось это около 4 часов ночи.

Он пока не уточнил детали обстрела – есть ли пострадавшие и разрушения. Известно лишь о том, что в результате обстрела возник пожар, который удалось локализовать. Также было сообщение о том, что в городе возникли проблемы с водоснабжением и электроснабжением.

По словам Николая Ноги, сейчас на месте ракетного удара работает комиссия, которая должна уточнить ущерб.

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