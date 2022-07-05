Вночі по всій території України була оголошена повітряна тривога. Її оголосили перед третьою годиною ночі, і тривала вона майже дві години.

Під час повітряної тривоги ракетний удар було завдано по Дніпропетровській та Сумській області. По Дніпропетровській області було випущено сім ракет, шість з яких вдалося збити.

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Про ракетний удар заявили й в Сумській області. Міський голова Шостки Микола Нога заявив, що по території громади російські окупанти випустили дві ракети. Сталося це близько 4 години ночі.

Він поки не уточнив деталі обстрілу – чи є постраждалі та руйнування. Відомо лише про те, що внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку вдалося локалізувати. Також було повідомлення про те, що в місті виникли проблеми з водопостачанням та електропостачанням.

За словами Миколи Ноги, зараз на місці ракетного удару працює комісія, яка має уточнити збитки.

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