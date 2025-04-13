Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что Россия ударила по гражданскому населению Сум после визита спецпосланника Трампа в Москву. Об этом сообщает 24 Канал.

Обратите внимание В Сумах ракета ударила по мирному населению: есть много погибших

ЦПД об ударе России по Сумам 13 апреля

Руководитель ЦПД отметил, террористы намеренно ударили ракетами по мирным жителям Сум в Вербное воскресенье, чтобы было много жертв.

И это после визита Уиткоффа в Москву к Путину. Предыдущий раз по Кривому Рогу, когда погибло много детей, ударили после визита Дмитриева в Вашингтон, который также встречался с Уиткоффом. Всю так называемую дипломатию и рэкет Россия строит вокруг ударов по гражданским,

– констатировал Андрей Коваленко.

Исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь в 11:35 заявил, что уже известно о 20 погибших.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате террористической атаки России по Сумах. Вечная память!

Заметим, спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке посетил страну-агрессора 11 апреля. Переговоры Уиктоффа с Путиным по войне России против Украины продолжались более 4 часов.