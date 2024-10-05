Так, оккупанты нанесли ракетный удар по области. Вследствие этого есть повреждения, о чем рассказали в Оперативном командовании "Север".

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Россия нанесла ракетный удар по Сумской области

Так, в оперативном командовании сообщили о ситуации в Ахтырском районе. Отмечается о 1 взрыве, вероятно ракетный удар. Там добавили, что ранения получил один человек.

Климентово – 1 взрыв, вероятно ракетный удар. Ранен один гражданский человек. Поврежден объект транспортной инфраструктуры, автомобили,

– говорится в сообщении.

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Напомним, что президент Зеленский анонсировал усиление ПВО Сумской области, отметив, что это приоритет для защиты от воздушного оружия. Лидер страны отметил важность сотрудничества с партнерами для увеличения количества систем ПВО, чтобы противостоять угрозам в Сумской области.