Так, окупанти завдали ракетного удару по області. Внаслідок цього є пошкодження, про що розповіли в оперативному командуванні "Північ".

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Росія завдала ракетного удару по Сумщині

Так, в оперативному командуванні повідомили про ситуацію в Охтирському районі. Зазначається про 1 вибух, ймовірно, ракетний удар. Там додали, що поранень зазнала одна людина.

Климентове – 1 вибух, ймовірно ракетний удар. Поранено одну цивільну особу. Пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, автомобілі,

– ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що президент Зеленський анонсував посилення ППО Сумської області, зазначивши, що це пріоритет для захисту від повітряної зброї. Лідер країни наголосив на важливості співпраці з партнерами для збільшення кількості систем ППО, щоб протистояти загрозам у Сумській області.