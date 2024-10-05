Росіяни атакували з Курська та території тимчасово окупованого Криму. Про це у своєму телеграм-каналі повідомили Повітряні сили.

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Як відпрацювала ППО

У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 5 жовтня росіяни завдали удару по Україні трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69. Атака відбулася з повітряного простору Курської області та тимчасово окупованого Криму.

Також звідти окупанти випустили по Україні 13 ударних БпЛА. Чергову повітряну атаку росіян відбивали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 3 безпілотники противника в Одеській області. 10 ворожих БпЛА – локаційно втрачено на півночі та півдні країни, інформація про постраждалих та руйнування не надходила,

– йдеться у повідомленні.

Там додали, що керовані авіаційні ракети також не змогли досягти своїх цілей завдяки активній протидії засобів РЕБ.

Скільки "Шахедів" збили у ніч на 5 вересня / Інфографіка Повітряних сил