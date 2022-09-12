Об этом 24 каналу сказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. Он отметил, что во время атаки на харьковскую ТЭЦ кафиры продемонстрировали двадцатикратное преимущество в дальности огневых средств.

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"Россияне работают, как в Сирии"

Пионтковский отметил, что, нанося удары по ТЭЦ в Харькове, российские оккупанты не приближались к Украине со своей авиацией. Ее ведь очень серьезно почистила украинская ПВО.

Они работают как в Сирии. Основное слово статьи Залужного и Забродского, которое надо прописными буквами на всех экранах писать, - "безнаказанность",

– сказал публицист.

Он отметил, что в статье Залужного говорится о том , что война может быть долгой, если допускать вопиющую безнаказанность российских властей и армии.

Полный стрим с Пионтковским: смотрите видео

Чего требует Украина для противодействия таким атакам

Пионтковский заметил, что во время атаки на харьковскую ТЭЦ россия продемонстрировала двадцатикратное преимущество в дальности огневых средств. А когда россияне в свое время уничтожали беззащитное Алеппо, то хвалились, как стреляли ракетами со дна Каспийского моря и 145 новых видов вооружения протестовали.

Вчера они со своим Каспийским морем тоже вылезли,

– заметил он.

Поэтому, по словам публициста, Украина не нуждается в разрешениях. Нашей стране нужно оружие, которое позволит наносить удары, так сказать, "ТЭЦ за ТЭЦ".

Если вы уничтожили ТЭЦ в Харькове, тогда она должна быть уничтожена в Курске, Белгороде, Ростове, где угодно. Сочи рядом с резиденцией путина. Это совершенно необходимо,

– подчеркнул Пионтковский.

Он добавил, что в той же статье Залужного говорится о том, что просто само наличие соответствующего вооружения – предотвратило бы такие атаки российской армии.

Ракетные удары кафиров и обесточивание городов: что известно

Вечером 11 сентября россияне ракетами ударили по объектам критической инфраструктуры под Харьковом. В частности, по Харьковской ТЭЦ-5.

Впоследствии в нескольких регионах сообщили о перебоях или полном отсутствии света. В частности, в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и в частично Донецкой областях.

Российские военные днем 12 сентября в очередной раз мощно обстреляли Харьков . В результате удара врага в городе снова исчезли свет и вода.

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