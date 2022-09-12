Про це 24 каналу сказав російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. Він зауважив, що під час атаки на харківську ТЕЦ окупанти продемонстрували двадцятиразову перевагу в дальності вогневих засобів.

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"Росіяни працюють, як у Сирії"

Піонтковський зазначив, що, завдаючи ударів по ТЕЦ у Харкові, російські окупанти не наближалися до України зі своєю авіацією. Адже її дуже серйозно почистила українська ППО.

Вони працюють, як у Сирії. Основне слово статті Залужного і Забродського, яке треба великими літерами на всіх екранах писати, – "безкарність",

– сказав публіцист.

Він зауважив, що в статті Залужного мовиться про те, що війна може бути довгою, якщо допускати кричущу безкарність російської влади й армії.

Повний стрім із Піонтковським: дивіться відео

Чого потребує Україна для протидії таким атакам

Піонтковський зауважив, що під час атаки на харківську ТЕЦ росія продемонструвала двадцятиразову перевагу в дальності вогневих засобів. А, коли росіяни свого часу знищували беззахисне Алеппо, то хвалилися, як стріляли ракетами з дна Каспійського моря та 145 нових видів озброєння протестували.

Вчора вони зі своїм Каспійським морем теж вилізли,

– зауважив він.

Тому, за словами публіциста, Україна не потребує жодних дозволів. Нашій країні потрібна зброя, яка дозволить завдавати ударів, так би мовити, "ТЕЦ за ТЕЦ".

Якщо ви знищили ТЕЦ у Харкові, то тоді вона має буди знищена в Курську, Бєлгороді, Ростові, де завгодно. Сочі поряд із резиденцією путіна. Це абсолютно необхідно,

– наголосив Піонтковський.

Він додав, що в тій же статті Залужного мовиться про те, що просто сама наявність відповідного озброєння – запобігла б таким атакам російської армії.

Ракетні удари окупантів і знеструмлення міст: що відомо

Ввечері 11 вересня росіяни ракетами вдарили по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом. Зокрема, по Харківській ТЕЦ-5.

Згодом у кількох регіонах повідомили про перебої або про повну відсутність світла. Зокрема, у Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та частково Донецькій областях.

Російські військові вдень 12 вересня вкотре потужно обстріляли Харків. Унаслідок удару ворога у місті знову зникли світло та вода.

Варте уваги – нові деталі про ракетний удар по ТЕЦ-5 у Харкові: дивіться відео