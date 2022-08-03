Украинская ПВО вышла на новый уровень: почему ракетный удар 2 августа стал большим поражением россии

И к хорошим новостям: вечером 2 августа наши Воздушные Силы поставили новый рекорд по сбитым крылатым ракетам оккупантов.

Новый рекорд

Командование Воздушных Сил ВСУ заявило, что вечером 2 августа россияне выпустили сразу восемь крылатых ракет типа Х-101 или Х-555 из стратегических бомбардировщиков типов Ту-95МС и Ту-160.

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Из восьми ракет сбиты семь. То есть, эффективность уже почти 80%, и это еще западные зенитно-ракетные комплексы не поступили.

Другая важная деталь, что из семи сбитых ракет шесть были сбиты с помощью зенитно-ракетных комплексов. Потому что радиолокационные станции иногда могут не "увидеть" воздушную цель типа "крылатая ракета рашистов" с длиной фюзеляжа всего 5 метров и размахом крыльев в 2 метра, поэтому нужно поднимать в воздух Су-27 или МиГ-29.

Также по открытым источникам можно установить, что сразу четыре из семи сбитых ракет наша противовоздушная оборона "приземлила" вообще над Николаевщиной.

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Восьмая крылатая ракета рашистов, к сожалению, попала по нашему зенитно-ракетному комплексу на Львовщине. Но здесь на самом деле история двоякая.

Ибо, с одной стороны, для нас каждый зенитно-рактенный комплекс – буквально на вес золота. С другой стороны, крылатая ракета типа Х-101 с боеголовкой массой 400 килограмм, способная вообще нести ядерную боеголовку, предназначена для поражения более важных целей – например, стратегических объектов или транспортной инфраструктуры. На зенитно-ракетные комплексы "целят" ракеты "более мелкого" типа.

В общем, новость хорошая. И она непременно заслуживает фиксации.

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