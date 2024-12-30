Это стало знаковым завершением очередного этапа его лечения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Олексива в Instagram.
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Какое сейчас состояние у мальчика
Отец Романа, Ярослав Олексив, поделился новыми фотографиями сына без маски.
В тот день Роман с мамой, 29-летней Галиной, ждал в Виннице на прием врача, когда российские ракеты поразили центр города. Галина погибла вместе с врачом и еще 25 людьми.
Роман выжил, несмотря на то, что получил ожоги 45% тела и повреждения внутренних органов. Все его тело было обожжено. Он полз по горячим камням, из-за чего сильно обжег ноги и ягодицы.
После трагедии мальчик перенес 27 операций и более 100 дней провел в реанимации в Дрезденской университетской клинике. Там он начал носить компрессионную одежду и маску, которые помогали готовить кожу к дальнейшим процедурам.
Врачи не верили, что Роман сможет ходить, но благодаря настойчивости он доказал обратное. Впоследствии мальчик вернулся к учебе, занятиям по бальным танцам и игре на баяне.
Вот пришло время, когда синяя маска остается воспоминанием о том периоде нашей жизни. Теперь наши реабилитации выглядят и будут выглядеть иначе. Мысленно мы уже дома в Украине. Надеемся, вскоре это произойдет на самом деле. Там начнется новая страница – жизни, выздоровления и мечтаний!
– отметил отец мальчика.
Напомним, 14 июля 2022 года российская атака на Винницу унесла жизни по меньшей мере 20 человек, а более 50 получили тяжелые ранения. Среди погибших была 4-летняя Лиза, которая вместе с мамой шла к логопеду.