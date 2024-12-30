Это стало знаковым завершением очередного этапа его лечения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Олексива в Instagram.

Смотрите также Люди фактически выживают: какие приоритеты расставляют россияне в оккупированном Мариуполе

Какое сейчас состояние у мальчика

Отец Романа, Ярослав Олексив, поделился новыми фотографиями сына без маски.

В тот день Роман с мамой, 29-летней Галиной, ждал в Виннице на прием врача, когда российские ракеты поразили центр города. Галина погибла вместе с врачом и еще 25 людьми.

Роман выжил, несмотря на то, что получил ожоги 45% тела и повреждения внутренних органов. Все его тело было обожжено. Он полз по горячим камням, из-за чего сильно обжег ноги и ягодицы.

После трагедии мальчик перенес 27 операций и более 100 дней провел в реанимации в Дрезденской университетской клинике. Там он начал носить компрессионную одежду и маску, которые помогали готовить кожу к дальнейшим процедурам.

Врачи не верили, что Роман сможет ходить, но благодаря настойчивости он доказал обратное. Впоследствии мальчик вернулся к учебе, занятиям по бальным танцам и игре на баяне.

Вот пришло время, когда синяя маска остается воспоминанием о том периоде нашей жизни. Теперь наши реабилитации выглядят и будут выглядеть иначе. Мысленно мы уже дома в Украине. Надеемся, вскоре это произойдет на самом деле. Там начнется новая страница – жизни, выздоровления и мечтаний!

– отметил отец мальчика.

Напомним, 14 июля 2022 года российская атака на Винницу унесла жизни по меньшей мере 20 человек, а более 50 получили тяжелые ранения. Среди погибших была 4-летняя Лиза, которая вместе с мамой шла к логопеду.