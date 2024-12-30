Це тало знаковим завершенням чергового етапу його лікування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ярослава Олексіва у Instagram.

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Який наразі стан у хлопчика

Батько Романа, Ярослав Олексів, поділився новими фотографіями сина без маски.

Того дня Роман із мамою, 29-річною Галиною, чекав у Вінниці на прийом лікаря, коли російські ракети вразили центр міста. Галина загинула разом із лікарем та ще 25 людьми.

Роман вижив, попри те, що отримав опіки 45% тіла й пошкодження внутрішніх органів. Все його тіло було обпалене. Він повз по гарячому камінню, через що сильно обпік ноги та сідниці.

Після трагедії хлопчик переніс 27 операцій і понад 100 днів провів у реанімації в Дрезденській університетській клініці. Там він почав носити компресійний одяг і маску, які допомагали готувати шкіру до подальших процедур.

Лікарі не вірили, що Роман зможе ходити, але завдяки наполегливості він довів протилежне. Згодом хлопчик повернувся до навчання, занять із бальних танців і гри на баяні.

От прийшов час, коли синя маска залишається спогадом про той період нашого життя. Тепер наші реабілітації виглядають і виглядатимуть інакше. Подумки ми вже вдома в Україні. Сподіваємося, незабаром це станеться насправді. Там розпочнеться нова сторінка – життя, одужання і мрій!

– зазначив батько хлопчика.

Нагадаємо, 14 липня 2022 року російська атака на Вінницю забрала життя щонайменше 20 осіб, а понад 50 отримали тяжкі поранення. Серед загиблих була 4-річна Ліза, яка разом із мамою йшла до логопеда.