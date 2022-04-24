Ракетный удар по железной дороге возле Павлограда: в ГСЧС рассказали детали

Оккупанты ночью с 23 на 24 апреля обстреляли Днепропетровскую область. Российские военные ударили по железной дороге у Павлограда.

Также враг разрушил ракетами промышленное предприятие. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Что известно об обстреле

На месте, где оккупанты попали в железнодорожную инфраструктуру, обнаружили 48-летнего мужчину. К сожалению, он не выжил. Чтобы его найти, спасатели привлекли кинологическую службу.

Ракеты попали в жилые дома и промышленное предприятие

Кроме железной дороги, росармия уничтожила тяговую подстанцию и 8 зданий. Под завалами разрушений оказались 3 легковушки и грузовик.

Кроме того, пострадал и жилой дом неподалеку. В здании взрывная волна вышибала окна и стекла и заблокировала дверь.



Последствия обстрелов оккупантов / Фото Днепропетровской ОГА



Спасатели продолжают разбирать завалы / Фото Днепропетровской ОГА

Попали оккупанты также в промышленное предприятие: одно здание уничтожили, другое – повредили. Из-за обстрела на месте происшествия произошел пожар, однако его уже ликвидировали. Обошлось без пострадавших и погибших.

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