В результате прилета инфраструктура города, к счастью, не пострадала. Что известно о ракетной атаке по Днепру – читайте в материале 24 канала.

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Чем атаковали россияне

Воздушная тревога в городе была объявлена ​​только после взрыва, поэтому предполагают, что россияне могли атаковать сверхзвуковым оружием. Например, ракетами Х-22, "Кинжалом" или "Ониксом".

При запуске этих ракет сигнал воздушной тревоги может не сработать. Активист Сергей Стерненко предполагает, что удары по Днепру были совершены старыми ракетами. Вероятно, говорится о Х-22, которые не точны.

Последствия ракетного удара по Днепру / Фото Офис Президента

Какие последствия ракетного удара

Мэр Борис Филатов рассказал, что коммуникации и инфраструктура не пострадали. Однако в части города исчез свет. Было автоматическое отключение нескольких трансформаторов.

Впоследствии Резниченко сообщил, что известно о 7 частично разрушенных частных домах. Взрыв вызвал пожар. Пострадавшую женщину вытащили из-под завалов и доставили в больницу.

По информации правоохранителей, ракетный удар нанесли по частному сектору в Амур-Нижнеднепровском районе.

Что известно о пострадавших

По состоянию на 15:00 глава ОВА сообщил, что к врачам обратились уже 13 человек, пострадавших из-за ракетного удара по Днепру. Четверо человек находятся в больнице. Среди них 17-летний юноша.

Во время удара люди находились на улице. Местные жители стояли недалеко от места ракетного удара, после чего раздался еще один взрыв. На улице началась паника и давка.

На месте прилетов работают все службы. Спасатели разбирают завалы. Есть вероятность, что там может находиться человек.

Офис Генпрокурора начал расследование

Днепропетровская областная прокуратура осуществляет досудебное расследование уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны.

По предварительным данным, пострадали девять горожан. В результате вражеской атаки повреждены и разрушены частные дома, хозяйственные постройки.

Как Украина приходит в себя от последней массированной атаки

В украинской энергосистеме еще существенный дефицит электроэнергии, однако специалисты делают все возможное, чтобы урегулировать ситуацию. Глава ДТЭК Сети Александр Фоменко сообщил, что уже 28 ноября Украина вернется к старым графикам отключения света.

Кроме того, энергетики восстанавливают поврежденные электростанции. В Международном агентстве по атомной энергетике отметили, что по состоянию на 25 ноября возобновили свою работу все атомные электростанции на территории нашего государства.

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко констатировал, что из-за российских обстрелов есть случаи, когда у людей нет электричества по несколько дней. Главная цель сейчас – сделать так, чтобы свет появлялся в каждом доме хотя бы на 2–3 часа.

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