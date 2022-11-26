Внаслідок прильоту інфраструктура міста, на щастя, не постраждала. Що відомо про ракетну атаку по Дніпру – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Чим атакували росіяни

Повітряну тривогу у місті оголосили лише після вибуху, тому припускають, що росіяни могли атакувати надзвуковою зброєю. Наприклад, ракетами Х-22, "Кинджалом" або "Оніксом".

При запуску цих ракет сигнал повітряної тривоги може не спрацювати. Активіст Сергій Стерненко припускає, що удари по Дніпрі були скоєні старими ракетами. Ймовірно, мовиться про Х-22, які не є точними.

Наслідки ракетного удару по Дніпру / Фото Офіс Президента

Які наслідки ракетного удару

Мер Борис Філатов розповів, що комунікації та інфраструктура не постраждали. Однак в частині міста зникло світло. Було автоматичне вимкнення кількох трансформаторів.

Згодом Резніченко повідомив, що відомо про 7 частково зруйнованих приватних будинків. Вибух спричинив пожежу. Постраждалу жінку витягли з-під завалів та доставили до лікарні.

За інформацією правоохоронців, ракетний удар завдали по приватному сектору в Амур-Нижньодніпровському районі.

Що відомо про постраждалих

Станом на 15:00 очільник ОВА повідомив, що до лікарів звернулися уже 13 людей, які постраждали через ракетний удар по Дніпру. Четверо осіб перебувають у лікарні. Серед них є 17-річний юнак.

Під час удару люди перебували на вулиці. Місцеві жителі стояли недалеко під місця ракетного удару, після цього пролунав ще один вибух. На вулиці почалась паніка і тиснява.

На місці прильотів працюють усі служби. Рятувальники розбирають завали. Є ймовірність, що там може знаходитися людина.

Як Україна оговтується від останньої масованої атаки

В українській енергосистемі досі суттєвий дефіцит електроенергії, однак фахівці роблять усе можливе, аби врегулювати ситуацію. Голова ДТЕК Мережі Олександр Фоменко повідомив, що вже 28 листопада Україна повернеться до старих графіків відключення світла.

Крім того, енергетики відновлюють пошкоджені електростанції. В Міжнародному агентстві з питань атомної енергетики зазначили, що станом на 25 листопада відновили свою роботу всі атомні електростанції на території нашої держави.

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко констатував, що через російські обстріли є випадки, коли люди не мають електрики по декілька днів. Головна мета зараз – зробити так, аби світло з'являлось у кожній оселі бодай на 2 – 3 години.

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