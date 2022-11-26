Російські загарбники 26 листопада завдали ракетного удару по Дніпру. Після цього жителі міста вийшли на вулицю, аби оглянути місце падіння ракети, пише 24 канал.

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Під час удару люди перебували на вулиці

Люди стояли недалеко під місця ракетного удару, після цього пролунав ще один вибух. На вулиці почалась паніка і тиснява.

Нагадаємо, що голова ОВА Валентин Резніченко повідомляв, про 7 частково зруйнованих приватних будинків. За його словами, вибух спричинив пожежу.

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Нині відомо про шістьох постраждалих. На жаль, одна жінка у важкому стані. Її витягли з-під завалів та доставили до лікарні.

За інформацією правоохоронців, ракетний удар завдали по приватному сектору в Амур-Нижньодніпровському районі.

Що відомо про ракетний удар по Дніпру 26 листопада

Об 11:38 з'явилася інформація про активність російської авіації вздовж кордонів східних областей України. Одразу ж тоді у Дніпрі пролунав перший вибух. Через 10 хвилин телеграм-канал Monitor повідомив, що у Росії на аеродром Енгельс відбувається тренування стратегічної авіації – Ту-95.

Після першого вибуху у Дніпрі оголосили повітряну тривогу. О 12:07 мешканці Дніпра почули другий вибух, а згодом – ще один.

За інформацією телеграм-каналу, росіяни могли атакувати місто надзвуковою зброєю – ракетами Х-22, "Кинджалом" або "Оніксом". Саме тому й не спрацювала повітряна тривога при запуску цих ракет.

Зауважимо, що в ніч на 26 листопада російські окупанти п'ять разів обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області.

По Нікополю, Марганцю та навколишніх селах росіяни випустили з Градів та важкої артилерії майже 60 снарядів.

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