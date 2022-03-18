Ракетный удар произошел 28 февраля, как раз после окончания раунда переговоров между Россией и Украиной. Местная жительница говорит, что почувствовала, что что-нибудь случится.

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Услышали "реактивный" звук – местная жительница

Мы услышали такой, как реактивный звук, как от самолета. Оно так сильно хлопнуло, мы в это время укрылись. Затем выключился свет,

– рассказывает женщина.

Калиновчанка рассказывает, что в доме вынесло дверь и снесло крышу. К счастью, дедушка, который был внутри дома, остался жив. Вокруг были полные руины, люди стали обходить всех соседей.

Утром калиновчане увидели, во что превратилась их деревня. Местные жители разбирали завалы вместе с работниками ГСЧС.

Смотрите рассказ жительницы Калиновки: