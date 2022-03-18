Ракетний удар стався 28 лютого, якраз після закінчення раунду перемовин між Росією та Україною. Місцева жителька каже, що відчула, що щось трапиться.

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Почули "реактивний" звук, – місцева жителька

Ми почули такий наче реактивний звук, наче від літака. Воно так сильно грюкнуло, ми у цей час сховались. Потім вимкнулось світло,

– розповідає жінка.

Калинівчанка розповідає, що у будинку винесло двері та знесло дах. На щастя, дідусь, який був всередині у будівлі, залишився живим. Навколо були цілковиті руїни, люди почали обходити всіх сусідів.

Вранці калинівчани побачили, на що перетворилось їхнє село. Місцеві жителі розбирали завали разом із працівниками ДСНС.

Дивіться розповідь жительки Калинівки: