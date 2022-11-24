Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. Таким образом, Россия продолжает терроризировать мирных украинцев.

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Что известно о жильцах дома в Вышгороде, куда попала ракета

23 ноября ракета попала в многоэтажку в центре Вышгорода. Дом разрушен полностью. Также повреждены рядом четыре дома, детская площадка, школа и садик. 20 человек остаются в больницах.

Как рассказал Кулеба, нуждающимся предоставляется временное жилье и вся необходимая помощь.

Среди пострадавших – Татьяна. Из-за войны она вместе с дочерью переехала из Краматорска в Вышгород. Они снимали в доме, куда попала ракета, квартиру.

Жительница соседней пятиэтажки Марина рассказала, что уже третий раз убегала от войны. С сыном с инвалидностью нашла жилье в Вышгороде, пока ее муж – военный – защищает Украину от врага.

Я благодарен каждому за выдержку и понимание. Вместе справимся со всеми вызовами. Сильные и несокрушимые,

– подчеркнул глава региона.

Ракетный удар в Вышгороде / фото Алексей Кулеба

Ракетный удар в Вышгороде: все, что известно

Под удар россиян попала Киевская область. Российская ракета попала в многоквартирный жилой дом в Вышгородском районе. На месте происшествия вспыхнул пожар.

Число жертв и пострадавших в результате атаки возросло. Пока известно о 5 погибших и 34 пострадавших, среди раненых 5 детей.

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