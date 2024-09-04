Соответствующую информацию обнародовали в Военно-Морских силах ВСУ. Там также сообщили детали относительно общего залпа этих ракет.

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Сколько "Калибров" сейчас в море

По данным ВМС ВСУ по состоянию на 6 утра:

  • в Черном море находится 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.
  • в Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Отметим, что в Военно-морских силах отметили, что в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

Там также добавили, что за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море – 5 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море – 8 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.