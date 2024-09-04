Відповідну інформацію оприлюднили у Військово-Морських силах ЗСУ. Там також повідомили деталі щодо загального залпу цих ракет.

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Скільки "Калібрів" зараз у морі

За даними ВМС ЗСУ станом на 6 ранку:

  • в Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
  • в Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Зазначимо, що у Військово-морських силах зазначили, що в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Там також додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 5 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 8 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.