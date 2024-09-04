Відповідну інформацію оприлюднили у Військово-Морських силах ЗСУ. Там також повідомили деталі щодо загального залпу цих ракет.

Дивіться також Пошкоджені будинки й пожежі: перші кадри з наслідками ракетної атаки у Львові

Скільки "Калібрів" зараз у морі

За даними ВМС ЗСУ станом на 6 ранку:

в Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

перебуває 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. в Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Зазначимо, що у Військово-морських силах зазначили, що в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Там також додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: