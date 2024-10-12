Эти немецкие ракеты уже не производят, поэтому такие пуски являются уникальными. Один из них во всех деталях показали Воздушные силы Кореи.

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Как проходил запуск Taurus

Сеул имеет на вооружении только 267 ракет Taurus: в 2013 году страна заказала 177 штук, а в 2018 еще 90 единиц.

Запуск одной из них ВС Южной Кореи осуществили впервые за семь лет. Крылатую ракету запускали с F-15K по имитированному защищенному объекту типа командного пункта.

Учитывая то, что он был украшен красной звездой – в Сеуле умеют говорить на том языке, который понимают диктаторы,

– пишет военный портал Defense Express.

Ракета была подвешена под внутренний пилон на крыле F-15K. Так можно нести два Taurus.

Корейцы из-за нехватки ракет, запустили только одну, а другом крыле разместили инертную бомбу и контейнер с контрольной аппаратурой ACMI для фиксации всех маневров самолета и использования им вооружения.

"Интересно, что маршрут для Taurus проложили с высотным участком, хотя для прорыва полноценной ПВО эта ракета как раз должна лететь максимально низко", – добавляют на военном портале.

Аналитики говорят, что такую траекторию ВС Кореи выбрали ввиду того, что в случае удара по Северной Корее больше угрожают не старые ЗРК, а зенитная артиллерия.

Или профиль полета был выбран таким образом, чтобы запустить ракету на максимальную дальность, что означает снижение до минимальной высоты только на конечном участке полета,

– отмечают в Defense Express.

На съемки попадания Taurus в цель корейцы пожертвовали несколькими камерами, но несмотря на это сняли уникальные кадры. Одна из них зафиксировала, как ракета пробивает объект и попадает внутрь, чтобы взорваться там.

Аналитики отмечают, что Taurus, как и Storm Shadow / SCALP предназначены для уничтожения защищенных объектов таких, как бункеры.

В Корее осуществили уникальный запуск ракеты Taurus: смотрите видео