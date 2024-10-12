Ці німецькі ракети уже не виробляють, тому такі пуски є унікальними. Один із них у всіх деталях показали Повітряні сили Кореї.

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Як проходив запуск Taurus

Сеул має на озброєнні лише 267 ракет Taurus: у 2013 році країна замовила 177 штук, а у 2018 ще 90 одиниць.

Запуск однієї із них ПС Південної Кореї здійснили вперше за сім років. Крилату ракету запускали з F-15K по імітованому захищеному об'єкту типу командного пункту.

Враховуючи те, що він був прикрашений червоною зіркою – у Сеулі вміють говорити тією мовою, яку розуміють диктатори,

– пише військовий портал Defense Express.

Ракета була підвішена під внутрішній пілон на крилі F-15K. Так можна нести два Taurus.

Корейці через брак ракет, запустили лише одну, а іншому крилі розмістили інертну бомбу та контейнер з контрольною апаратурою ACMI для фіксації всіх маневрів літака та використання ним озброєння.

"Цікаво, що маршрут для Taurus проклали з висотною ділянкою, хоча для прориву повноцінної ППО ця ракета якраз має летіти максимально низько", – додають на військовому порталі.

Аналітики кажуть, що таку траєкторію ПС Кореї вибрали з огляду на те, що у випадку удару по Північній Кореї більше загрожують не старі ЗРК, а зенітна артилерія.

Або профіль польоту був обраний таким чином, щоб запустити ракету на максимальну дальність, що означає зниження до мінімальної висоти лише на кінцевій ділянці польоту,

– зауважують у Defense Express.

На фільмування влучання Taurus у ціль корейці пожертвували декількома камерами, але попри це зняли унікальні кадри. Одна з них зафіксувала, як ракета пробиває об'єкт та потрапляє всередину, щоб вибухнути там.

Аналітики наголошують, що Taurus, як і Storm Shadow / SCALP призначені для знищення захищених об'єктів таких, як бункери.

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