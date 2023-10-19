Поведение Путина странное, потому что он неоднократно заявлял, что ракеты ATACMS, которые появились в Украине, вроде бы ни на что не повлияют. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что почти сразу после таких слов Путин долго убеждал журналистов, как этот вопрос его "вообще не волнует".

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О чем теперь говорит диктатор

Судя по реакции Путина, очевидно, что передача Украине нового оружия по нему серьезно ударила. Интересно, что когда-то россияне убеждали, что Украина не получит западные танки и самолеты, на которых уже проходят подготовку наши пилоты. Когда это произошло, они то же самое говорили о ракетах StormShadow и наконец о ATACMS.

Такая ситуация настолько взволновала Путина, что он стал говорить о договоренностях с Украиной. Более того, российский диктатор озвучил совершенно нелепую фразу якобы в Украине возникают мысли о переговорах. Он даже добавил, что страна-агрессор их поддерживает.

Это абсолютная чушь, потому что никто из представителей украинской власти такого не говорил, но Путин вбрасывает такой тезис. Потом он говорит, что нужно самое главное – чтобы Киев отменил документ, запрещающий переговоры с Россией,

– заметил Игорь Рейтерович.

Однако так называемый российский президент забыл, что решение СНБО о запрещении переговоров касается именно Путина. То есть если он отойдет от власти, а новый глава выведет все войска из Украины, выплатит репарации и выдаст военных преступников, теоретическая возможность о чем-то говорить есть.

Рейтерович объяснил, что означают новые заявления Путина о переговорах: смотрите видео

Путин манипулирует ядерным оружием

Даже журналисты, которые были в Пекине и лояльно относились к Путину, отметили, что он выглядел очень неубедительно. Все его заявления звучали манипулятивно.

Более того, госдума России отозвала ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Это также может быть "козырем", который публично пытаются дать Путину. Так он сможет снова пугать мир, чтобы тот повлиял на Украину и заставил наше государство сесть за стол переговоров.

Однако, судя по реакции наших партнеров, половина из них даже не заметила о чем говорил Путин. Они никак не обратили на него внимания,

– подчеркнул политолог.

Ракеты ATACMS в Украине