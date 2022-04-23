Ракеты целили по гражданским объектам, угроза повторных обстрелов есть, – руководитель Одесской ОВА

Россияне цинично обстреляли Одессу в канун Пасхи. Есть пострадавшие и жертвы, попали в многоэтажку.

Из-за удара врага пострадали гражданские люди. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

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Погибла 3-месячная девочка. Поврежден жилой дом и объекты инфраструктуры. При ударе нашей ПВО удалось сбить 2 ракеты, которые также целились по гражданским объектам. Угроза повторного ракетного удара все еще сохраняется. Мы этого не простим. Отомстим за всех и достанем врагов даже в аду,

– сказал он.

По словам Марченко, единственная цель этой атаки – это террор мирного населения Одесской области.

"Россия является ничем иным как государством-террористом. Этот удар в очередной раз показал их настоящее лицо", – подчеркнул глава ОВА.

Марченко также попросил быть осторожными, не игнорировать сигналы тревоги, соблюдать комендантские часы и обходить скопления людей на праздники.

Информация от Максима Марченко: смотрите видео