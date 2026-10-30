В НАТО заявили, что не видят задержки ракет для систем Patriot Украине

Соответствующее заявление верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе сделал во время общения с журналистами в Риге 30 октября. Об этом сообщает Bloomberg.

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Что сказали в НАТО?

Командующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что США продолжают поставлять Украине всю согласованную номенклатуру оружия. Генерал подчеркнул, что каждый отдельный запрос о передаче вооружения оперативно получает одобрение в Вашингтоне.

Все уже доставлено; собственно, у нас была поставка именно в течение последней недели. Я не буду вдаваться в подробности относительно количества или типов ракет, но поставки продолжаются– отметил Гринкевич.

Отдельно генерал обратил внимание на финансирование закупок европейскими странами. По его словам, совместный механизм поддержки функционирует в соответствии с планом. Он добавил, что ни один из пунктов, включенных в пакет PURL, за который заплатили европейские партнеры, не подвергся задержкам.

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Военное руководство Альянса подчеркивает необходимость продолжения активной координации дальнейшей помощи. Союзники сосредотачивают усилия на формировании следующих траншей.

Каждый отдельный запрос на передачу вооружения третьей стороне, поданный правительству США, был одобрен. Мы продолжаем работать над наполнением будущих пакетов помощи. Мы прилагаем к этому значительные усилия– заявил верховный главнокомандующий НАТО.

Напомним, что президент Украины сообщал о задержках с поставками перехватчиков. Глава государства отмечал, что Киев ожидает подписания документа министром обороны США Пита Хегсета относительно отправки ракет для комплексов Patriot и NASAMS.