У НАТО заявили, що не бачать затримку ракет для систем Patriot Україні

Відповідну заяву верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі зробив під час спілкування з журналістами в Ризі 30 жовтня. Про це повідомляє Bloomberg.

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Що сказали в НАТО?

Командувач сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич заявив, що США продовжує постачати Україні всю узгоджену номенклатуру зброї. Генерал підкреслив, що кожне окреме звернення щодо передачі озброєння оперативно отримує схвалення у Вашингтоні.

Усе вже доставлено; власне, у нас була поставка саме протягом останнього тижня. Я не буду вдаватися в подробиці щодо кількості чи типів ракет, але поставки тривають– зазначив Гринкевич.

Окремо генерал звернув увагу на фінансування закупівель європейськими країнами. За його словами, спільний механізм підтримки функціонує згідно з планом. Він додав, що жоден із пунктів, включених до пакету PURL, за який заплатили європейські партнери не зазнав затримок.

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Військове керівництво Альянсу наголошує на продовженні активної координації подальшої допомоги. Союзники зосереджують зусилля на формуванні наступних траншів.

Кожен окремий запит на передачу озброєння третій стороні, поданий уряду США, був схвалений. Ми продовжуємо працювати над наповненням майбутніх пакетів допомоги. Ми докладаємо до цього значних зусиль– заявив топкомандувач НАТО.

Нагадаємо, що президент України повідомляв про затримки із постачанням перехоплювачів. Глава держави зазначав, що Київ очікує на підпис міністра оборони США Піта Гегсета щодо відправки ракет для комплексів Patriot та NASAMS.