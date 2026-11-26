Почему Гегсет задерживает поставки крайне важных ракет, как Конгресс может заставить его ответить за блокирование помощи и грозят ли министру политические последствия – об этом рассказал спикер Центра отношений США – Украина Андрей Добрянский в эксклюзивном интервью на 24 Канале.

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Почему Гегсет не согласовывает передачу ракет для Patriot

Пентагон задерживает передачу Украине около 60 ракет для Patriot – 40 PAC-3 и 20 PAC-2. Часть боеприпасов уже профинансировали европейские партнеры, однако без разрешения США передать их невозможно.

С самого начала пребывания Пита Хегсета на посту министра обороны мы видели, что он блокировал передачу оружия Украине. Это произошло еще 7 февраля 2025 года, и это не первый такой случай– отметил эксперт.

По его словам, задержки возмущают не только европейских партнеров, но и американских сенаторов и конгрессменов, которые ранее утвердили оборонный бюджет с конкретными требованиями относительно помощи Украине.

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К слову Пентагон подтвердил новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Однако вопрос о передаче критически важных ракет для Patriot остается открытым.

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Как Конгресс может наказать Хегсета

Добрянский обращает внимание, что часть помощи на 400 миллионов долларов была предусмотрена американским законодательством и одобрена Конгрессом. Однако ее так и не передали Украине.

Ее заблокировали, не предоставив объяснений, хотя закон обязывает министра отчитываться перед Конгрессом– подчеркнул эксперт.

По мнению Добрянского, законодатели могут усилить давление на Хегсета во время обсуждения оборонного бюджета. Также возможны расследования и попытки инициировать импичмент.

Такое изменение баланса сил может дать законодателям больше возможностей влиять на внешнюю политику администрации Трампа.

Напомним, в Конгрессе США также и обсуждаютт возможность использовать бюджетные переговоры для давления на Трампа. В частности, демократы могут увязать финансирование правительства с военной помощью Украине и ограничениями на импорт российской нефти.