Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что такого типа ракеты Силы обороны Украины использовали и раньше.
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Как ракеты Martlet помогут Украине
Как отметил Коваленко, такие ракеты будут эффективными против дозвуковых воздушных целей. В частности это могут быть вражеские "Шахеды". Также эта ракета способна уничтожать вражеские ракеты Х-101, "Калибр", которые также являются дозвуковыми.
Кроме всего, это и другие цели. Авиационные. Те же самолеты, вражеские истребители, вертолеты. Они неплохо будут работать в ближнем радиусе,
– заметил Коваленко.
Понятно, что Martlet не смогут уничтожать баллистические ракеты врага. Это физически невозможно сделать. Для этого используют зенитные ракетные комплексы Patriot, SAMP/T и т.п.
Обратите внимание! Украина получит 650 многоцелевых ракет Martlet. Общая стоимость составит 162 миллиона фунтов стерлингов.