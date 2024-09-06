Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что такого типа ракеты Силы обороны Украины использовали и раньше.

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Как ракеты Martlet помогут Украине

Как отметил Коваленко, такие ракеты будут эффективными против дозвуковых воздушных целей. В частности это могут быть вражеские "Шахеды". Также эта ракета способна уничтожать вражеские ракеты Х-101, "Калибр", которые также являются дозвуковыми.

Кроме всего, это и другие цели. Авиационные. Те же самолеты, вражеские истребители, вертолеты. Они неплохо будут работать в ближнем радиусе,

– заметил Коваленко.

Понятно, что Martlet не смогут уничтожать баллистические ракеты врага. Это физически невозможно сделать. Для этого используют зенитные ракетные комплексы Patriot, SAMP/T и т.п.

Обратите внимание! Украина получит 650 многоцелевых ракет Martlet. Общая стоимость составит 162 миллиона фунтов стерлингов.