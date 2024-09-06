Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що такого типу ракети Сили оборони України використовували і раніше.

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Як ракети Martlet допоможуть Україні

Як наголосив Коваленко, такі ракети будуть ефективними проти дозвукових повітряних цілей. Зокрема це можуть бути ворожі "Шахеди". Також ця ракета здатна знищувати ворожі ракети Х-101, "Калібр", які також є дозвуковими.

Окрім всього, це й інші цілі. Авіаційні. Ті ж літаки, ворожі винищувачі, гелікоптери. Вони непогано працюватимуть у ближньому радіусі,

– зауважив Коваленко.

Зрозуміло, що Martlet не зможуть знищувати балістичні ракети ворога. Це фізично неможливо зробити. Для цього використовують зенітні ракетні комплекси Patriot, SAMP/T тощо.

Зверніть увагу! Україна отримає 650 багатоцільових ракет Martlet. Загальна вартість становитиме 162 мільйони фунтів стерлінга.