Повідомляється, що Україні передадуть 650 легких багатоцільових ракет Martlet. Їх загальна вартість складає 162 мільйони фунтів стерлінга.

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Велика Британія планує передати Україні 650 легких багатоцільових ракет Marlet у межах контракту на суму 162 мільйони фунтів стерлінгів для зміцнення протиповітряної оборони.

Як зазначено в повідомленні, ця допомога є частиною зобов'язань нового британського уряду перед Україною.

Про новий пакет оборонної підтримки оголосить міністр оборони Джон Хілі під час засідання Української оборонної контактної групи (UDCG) на авіабазі ВПС США в Рамштайні.

Міністр також заявить про рішучу підтримку України з боку Великої Британії та закличе союзників продовжувати надавати життєво необхідне обладнання.

Перша партія ракет Marlet очікується до кінця цього року.

Які характеристики ракет Marlet

Легка багатоцільова керована ракета, розроблена компанією Thales Air Defense, отримала назву "Martlet" після прийняття на озброєння у Великій Британії.

Міністерство оборони Великої Британії спочатку замовило 1000 ракет, постачання яких мало розпочатися у 2013 році. Однак експлуатаційну спроможність ракета набула лише в 2021 році, а повної оперативної готовності досягла у 2024 році.

Ракета оснащена напівактивним координатором цілі, яка наводиться по лазерному променю. Такий тип наведення дозволяє уражати повітряні цілі, наземні, а також морські на дальностях від 5 до 9 кілометрів.

Характеристики ракети Marlet: