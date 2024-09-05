Таку інформацію в інтерв'ю для CNN розкрив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Генерал вважає, що це відіграло свою роль.

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Наслідки нестачі зброї на фронті

Олександр Сирський пригадав піврічну затримку з військовою допомогою від США, яка виникла наприкінці минулого 2023 – початку 2024 року.

Головком зазначив, що подібна затримка спричинила серйозні невдачі на полі бою та призвели до падіння морального духу.

Це все ще є проблемою,

– цитує видання Головнокомандувача ЗСУ.

Однак наразі, за його словами, Україні вдалося зупинити просування Росії на Покровському напрямку. За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр.

Таким чином Збройні Сили України позбавили ворога можливості підкріплювати свої сили. Тривалий час Покровський напрямок був епіцентром війни на сході нашої держави.