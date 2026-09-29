Украина просит ЕС ускорить финансирование: Хмара назвал ключевые потребности

Министр обороны Украины Евгений Хмара принял участие в заседании Рады ЕС на уровне глав оборонных ведомств. Он рассказал партнерам о ситуации на фронте и приоритетных потребностях для укрепления обороны.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Что Украина просит у ЕС?

Украина продолжает противостоять российской агрессии, однако для укрепления оборонного потенциала необходима дополнительная поддержка со стороны партнеров.

Цель России не изменилась – подчинить всю Украину. Чтобы остановить войну, Путин должен понять, что может проиграть. Для этого нам нужна сила,

– подчеркнул Хмара.

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Одним из ключевых вопросов остается защита Украины от баллистических ракет. Киеву нужны дополнительные ракеты для комплексов Patriot. Хмара призвал страны ЕС передать часть из собственных запасов, предложив впоследствии компенсировать их теми боеприпасами, которые Украина должна получить по уже заключенным контрактам.

Кроме того, Украина просит партнеров предоставить ракеты класса "воздух-воздух", переносные зенитные ракетные комплексы и боеприпасы для истребителей F-16.

Особое внимание министр уделил противодействию реактивным беспилотникам типа "Шахед". Украина уже использует для их уничтожения ракеты-перехватчики, а отечественные производители разрабатывают собственные решения.

Такие разработки уже демонстрируют положительные результаты, однако для создания полноценной системы требуется время. Поэтому он призвал ЕС присоединиться к финансированию этого направления, чтобы Украина могла как можно быстрее получить достаточное количество перехватчиков.

По оценке Минобороны, дополнительные оборонные потребности Украины составляют 27 миллиардов долларов. Примерно треть этой суммы – предоплата за поставку дронов в начале 2027 года.

Украинская сторона призвала партнеров перенести часть финансирования по кредиту ЕС с 2027 года на 2026-й, использовать остаток средств программы SAFE на закупки для Украины и увеличить двустороннюю военную помощь.

Средства необходимы этой осенью, чтобы дать производителям достаточно времени для своевременной закупки комплектующих и изготовления дронов. Особенно – с учетом мобилизации, которую враг планирует уже сейчас.

В то же время в Минобороны отметили, что денежное обеспечение военнослужащих и соответствующие выплаты Украина планирует покрыть за счет собственных ресурсов. Речь идет о примерно 7 миллиардах долларов, почему правительство проводит экономию и перераспределение необоронных расходов госбюджета.