Им не жалко денег: Игнат объяснил, почему Россия тратит миллионы на ракеты

Россия продолжает атаковать украинские города и села ракетами. Как оказалось, Кремлю не жалко денег на них, но есть проблема с количеством.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. По его словам, сейчас для России главная проблема – это количество ракет.

Обратите внимание Почему россияне запускают сразу большое количество ракет: Коваленко назвал цель врага

России не жалко денег на ракеты

Те деньги, которые Россия тратит на ракеты, мы считаем. Они уже потрачены давно. Сейчас идет производство ракет, но их так быстро не сделаешь,

– рассказал Игнат.

Он отметил, что россияне хотят нас уничтожить и будут делать это дальше. Единственное – у России нет возможности быстро пополнять запас ракет. Поэтому сейчас они и пошли в Иран с протянутой рукой за беспилотниками и баллистическими ракетами.

"Самая главная проблема для россиян - это количество ракет. Денег им не жалко, они сейчас не играют важную роль. Важно – производство", – подчеркнул Игнат.

Россия атаковала Украину ограниченным типом ракет

Ранее военный эксперт Игорь Романенко рассказал, что 31 октября Россия использовала только ракеты Х-101 и Х-555, а дронов и ракет других типов не применяли. Это связано с тем, что у россиян существенно уменьшилось количество как ракет, так и иранских дронов.

По его словам, этому обязаны события в Севастополе, когда в результате взрывов был поврежден фрегат "Адмирал Макаров". Да, "Адмирал Макаров" – это носитель 8 ракет типа "Калибр". Кроме того, возможно, был поражен и катер, несущий до 6 ракет.

Достойно внимания – В Воздушных силах оценили количество ракет в России: смотрите видео