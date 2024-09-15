Бывший глава британского правительства призвал Шольца пересмотреть свою позицию по дальнобойным ракетам Taurus для украинской армии.

Интересно Настал момент для дискуссий о том, как ускорить завершение войны в Украине, – Шольц

Что сказал Джонсон о решении Шольца относительно Taurus

Борис Джонсон отметил, что Украине бесспорно нужна поставка Taurus. В то же время экс-премьер Соединенного Королевства признал, что может понять позицию главы немецкого правительства.

Учитывая историю Германии, можно понять Шольца. Но сейчас необходимо занять четкую позицию на решающем этапе,

– сказал Джонсон.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда бывший глава британского правительства выдвигал обвинения против Шольца. В 2022 году в интервью CNN он заявил, что мнение Германии относительно войны против Украины в определенный момент заключалось в том, что "было бы лучше, если бы все закончилось быстро и Украина сдалась".

Тогда представитель немецкого правительства резко отреагировал на это, отметив, что "очень развлекательный бывший премьер-министр имеет собственные уникальные отношения с правдой".

К слову, недавно Олаф Шольц заявил, что не даст разрешение на удары по территории России с использованием немецкого оружия на любое расстояние. Он отметил, что это останется неизменным, даже если другие страны примут противоположное решение.