Колишній глава британського уряду закликав Шольца переглянути свою позицію стосовно далекобійних ракет Taurus для української армії.

Цікаво Настав момент для дискусій про те, як прискорити завершення війни в Україні, – Шольц

Що сказав Джонсон про рішення Шольца стосовно Taurus

Борис Джонсон наголосив, що Україні безперечно потрібне постачання Taurus. Водночас експрем'єр Сполученого Королівства визнав, що може зрозуміти позицію глави німецького уряду.

З огляду на історію Німеччини можна зрозуміти Шольца. Але зараз необхідно зайняти чітку позицію на вирішальному етапі,

– сказав Джонсон.

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли колишній глава британського уряду висував звинувачення проти Шольца. У 2022 році в інтерв'ю CNN він заявив, що думка Німеччини щодо війни проти України в певний момент полягала в тому, що "було б краще, якби все закінчилося швидко та Україна здалася".

Тоді речник німецького уряду різко відреагував на це, зазначивши, що "дуже розважальний колишній прем'єр-міністр має власні унікальні стосунки з правдою".

До слова, нещодавно Олаф Шольц заявив, що не надасть дозвіл на удари по території Росії з використанням німецької зброї на будь-яку відстань. Він наголосив, що це залишиться незмінним, навіть якщо інші країни ухвалять протилежне рішення.