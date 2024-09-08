Так, канцлер переконаний, що саме зараз настав час для дискусій про завершення конфлікту.

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Переговори Росії та України

Олаф Шольц заявив, що підтримує ідею участі Росії у другому Саміті миру. Канцлер повідомив, що у нього є домовленість з президентом України Володимиром Зеленським.

Я вважаю, що зараз настав момент, коли нам також потрібно обговорити, як ми можемо вийти з цієї ситуації війни та досягти миру швидше, ніж здається зараз.

– каже Олаф Шольц,

Повідомляється, що канцлер Німеччини мав дуже конфіденційну розмову із Зеленським. А стосунки між двома політиками, зі слів Шольца, зберігаються хороші.

Зазначимо, що днями у Німеччині пройшли місцеві вибори в Саксонії та Тюрингії. Німецькі ультраправі і крайні ліві завдали поразки правлячій коаліції. На це Шольц заявив, що результати виборів "також пов’язані з тим, що деякі громадяни не згодні з тим, що ми підтримуємо Україну".