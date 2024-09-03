Два виклики для України

У Тюрингії майже половину голосів отримали партії, які категорично виступають проти допомоги Україні – Альтернатива для Німеччини та партія Сари Вагенкнехт. В Саксонії дещо менше, але не набагато.

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Партії урядової коаліції отримали жалюгідні результати, опозиція в обличчі Християнських демократів нічим особливим не здивувала. Тепер питання в тому, хто сформує земельні коаліції і чи взагалі це можливо.

Для нас ці вибори підтвердили два виклики. Перший – полягає у складності не просто збільшення, а й утримання німецької військової допомоги. Тепер вже ні в кого немає сумніву, що зменшення цієї допомоги наступного року не є результатом лише бюджетного дефіциту.

Це реакція на зміни у внутрішньополітичних розкладах, зростання ваги проросійських популістів і відповідно зменшення маневру в урядової коаліції, якщо цей маневр в неї взагалі є.

Є і довгостроковий виклик – Німеччина стала останньої великою європейською країною, де партії мейнстріму 20 століття – християнські, ліберальні та соціал-демократи, а також зелені вже не визначають політику, як раніше. Натомість популісти – ліві, праві й просто без напрямку здатні вигравати вибори і пропонувати свої прості рішення.

Вплив на євроінтеграцію України

Це матиме колосальний вплив на процес нашої євроінтеграції – її умови та терміни, – який ми поки що навіть нездатні уявити. Але можна вже уявити кількість L зусиль та грошей, які Росія залучить, щоб зупинити й зламати наш шлях до Європейського Союзу.

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З "позитивними", тобто проукраїнськими популістами, маємо навчитися працювати, на "негативних", проросійських, – маємо знайти важелі, краще зіткнути їх з іншими популістами.

Європа вже ніколи не буде такою, як раніше. Популізм – це нова нормальність і ми маємо знайти на це відповідь. Ціна – наш шлях до ЄС.