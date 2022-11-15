С предупреждением к местным жителям обратились главы Запорожской и Николаевской ОВА, а также мэр Кривого Рога. Об этом сообщает 24 канал.

Читайте также Россияне отходят на левом берегу Днепра, Зеленский на G20: хронология 265 дня войны

Может быть две волны атак

Руководитель Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что россияне осуществили массовый пуск ракет Х-101 из самолетов Ту-95. Вылетела вражеская авиация из района Волгоград – Астрахань, что в России. Мэр призвал всех немедленно спуститься в укрытие, так как возможны две волны ударов.

Дорогие запорожцы, высока вероятность массированной ракетной атаки врага. Немедленно направляйтесь к укрытиям! Берегите себя,

– заявил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким был лаконичным. Он написал, что ракеты уже в воздухе и призвал жителей региона пройти в укрытия.

Отметим, что воздушную тревогу на Востоке и Юге объявили около 13:30, а сообщение о пусках ракет поступило в 13:56. Через несколько минут после этого сирены включили и в Центре Украины.

Мониторинговая группа в 14:06 сообщила о взрывах в Запорожской области. Пока неизвестно, связаны ли они с пуском ракет. Впоследствии, в 14:16 стало известно о 6 повторных запусках снарядов из Каспийского моря.