Ракети Путіна: чи здатна Росія обійти американську систему протиракетної оборони

Президент Росії Володимир Путін на головному з'їзді сказав жителям Пермського краю про те, що безвіз їм не потрібен, адже у них є зброя і ракети.

Двогодинна промова Путіна починалася з тем про дурнів, дороги та медицину, але публіка засумувала, і він вирішив піти з козирів і показати на увесь світ свою нову ракету. А якщо бути точним – то цілих три. Насправді, нічого нового він тут не придумав. Рівно 4 роки тому його дуже бентежив власний рейтинг. Кремлівська верхівка починає дуже переживати, коли він наближається до позначки у 50% підтримки, адже на цій позначці починаються проблеми і ризик перерозподілу сил в середині Кремля.

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Цього року олімпійські спортсмени з Росії посіли почесне 13 місце. Кримська ейфорія у російського електорату трохи вщухла, а до виборів лишилося менше 3 тижнів. Путін очікувано вирішив підняти ставки. Ми трохи хвилювались, що він це зробить через ескалацію на Донбасі, але президент Росії вирішив зекономити і обійтися дешевою презентацією більше схожою на гру для 8-бітних приставок.

Ракета "Сармат" – стала другим поколінням ракети "Воєвода”, більш відомої в країнах НАТО як сатана. Це рідкопаливна ракета, такі ракети можуть підняти бойову частину більшої маси, але є дуже токсичними і дорогими в обслуговуванні. З урахуванням того, що Росія уже взяла курс на модернізацію твердопаливних ракет тополь – це доволі дорога і безглузда забавка, яка ударить скоріше не по ворогу, а по оборонному бюджету Росії і її екології.



Ракета "Сармат"

Гіперзвукова ракета повітряного базування "Кінжал" дійсно викликала незначну цікавість у західних експертів. Хоча вона, як і усі інші презентовані новинки знаходиться максимум на дослідній експлуатації. Більше посмішок викликала крилата ракета на ядерній тязі. Ідея не нова, але у минулому столітті усі подібні проекти було забраковано.

Радіоактивна "вічна ракета" безглузда з військової точки зору. ЇЇ дуже легко відслідкувати за випромінюванням, а значить, і знешкодити. На думку експертів, така ракета більше загрожує самій Росії, аніж її ворогам. Крім того, вона буде надзвичайно дорогою у виготовленні, обслуговуванні та утилізації. Грубо кажучи, це такий маленький літаючий Чорнобиль. Те саме можна сказати і про лазерну гармату, яка, судячи з усього, теж отримала ядерне джерело енергії. А також про підводний безпілотний човен на ядерному джерелі енергії.



Путін і ракети

Експерти зійшлися на тому, що скоріш за все силовий блок у цих виробах виконано на базі ядерної батареї, реакція розпаду у якій не регулюється і постійно іде на максимумі. Ось що про неї пишуть самі росіяни:

Злочинне божевілля, можливе тільки там, де з людьми, з землею, водою і з повітрям готові робити все що завгодно заради протистояння з США, ховаючись під грифом вищої секретності. До речі, за російським законодавством засекречування чогось, що пов'язане з загрозою радіоактивного зараження, заборонено

Ще було презентовано планер під назвою "Авангард", який здатний літати на гіперзвуковій швидкості. Його намалювали так, що без сліз не можливо було дивитися.

Путін у 2010 році зробив пафосну обіцянку, витратити на переоснащення армії 20 трильйонів рублів протягом 10 років – це і правда тоді прозвучало страшно та мало викликати у ватників почуття власної величі. Проблема у тому, що якщо цю цифру перевести у долари – вийде оборонний бюджет США за півроку. І це з урахуванням того, що їхня оборонна промисловість не є корумпованою і совковою як у Росії. Тепер ми побачили куди ці гроші пішли.

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Головним меседжем презентації було те, що Росія тепер здатна обійти американську систему протиракетної оборони. За даними на 2009 рік Росія мала близько 900 балістичних ракет з ядерними боєголовками. У той час, коли американська ПРО розрахована на збиття ракет при поодиноких пусках країнами на кшталт північної Кореї та Ірану.

Фактично Росія виступила з погрозами у бік Сполучених Штатів. Більшість заявлених озброєнь розраховані саме для війни проти них. Це підтверджують і характеристики самої зброї і презентація на якій російські ракети летять у бік Північної Америки.

Для нас це усе доволі добре. Росія вперто продовжує йти шляхом радянського союзу, який не витримав падіння цін на нафту, гонки озброєнь та провальної операції в Афганістані. І поява в її оборонному бюджеті додаткових витрат у вигляді нових, дорогих, неефективних, техногенно небезпечних та безглуздих видів зброї точно не зробить її армію сильнішою.

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Америці тут теж нема чого боятися. Адже система ПРО і так не була здатна її захистити від ядерного удару з Росії. Від нього Америку захищало гарантоване взаємне знищення у разі ядерної війни, а воно нікуди не ділося.

Республіканська партія давно шукала аргументів для запуску нової гонки озброєнь, і Росія їх дала. Крім того вона чітко показала Європі чому санкції з неї знімати ні в якому разі не можна.

Це був черговий хід, де Путін переграв свій народ, у якого лишалися надії на зміну курсу і покращення життя. Але замість ковбаси у холодильнику вони знову отримали картинку у телевізорі і примарну ракету. Перший запуск якої над Арктикою, за даними американської розвідки був невдалим. Як це дуже часто буває з російськими ракетами.