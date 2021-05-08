Более 150 человек пострадали в результате столкновений на Храмовой горе в Иерусалиме. Сотни верующих пришли туда вечером 7 мая, чтобы отпраздновать завершение Рамадана.

Полиция Израиля заявила, что применила силу, чтобы "навести порядок". Мол, вечером во время молитв вспыхнули "беспорядки тысяч верующих".

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Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы против толпы. В ответ палестинцы начали швырять бутылки и камни в сторону израильских силовиков.



Столкновения на Храмовой горе 7 мая / Фото AFP



Пострадали более 150 человек / Фото AFP

Многие люди получили ранения в мечети Аль-Акса. Это – третье самое святое место в Исламе после Заповедной мечети в Мекке и мечети Пророка в Медине.

Пострадали:

по меньшей мере 163 палестинца (88 – в больницах);

6 израильских офицеров (по другим сообщениям – 17).

Справка. Храмовая гора – это холм в юго-восточной части Иерусалима, который является священным местом для последователей иудаизма и ислама. Там расположены мусульманские святыни.

Международная реакция

Мировая общественность призвала к деэскалации конфликта, который нарастает из-за угрозы выселения палестинских семей из района Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме.

В американском Госдепартаменте заявили, что обеспокоены ситуацией. В то же время в ООН призвали все стороны "уважать статус-кво святых мест Иерусалима".

Действия израильских правоохранителей осудил лидер "Хамаса" Исмаил Ханья. Он обратился к премьеру Беньямину Нетаньяху и призвал израильскую власть "не играть с огнем".

Обратите внимание! Израиль захватил Восточный Иерусалим в 1967 году в ходе войны на Ближнем Востоке. Аннексия не была признана на международном уровне. С тех пор народы соревнуются за право контроля над ним.