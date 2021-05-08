Понад 150 людей постраждали внаслідок сутичок на Храмовій горі в Єрусалимі. Сотні вірян прийшли туди ввечері 7 травня, аби відсвяткувати завершення Рамадану.

Поліція Ізраїлю заявила, що застосувала силу, аби "навести порядок". Мовляв, ввечері під час молитов спалахнули "заворушення тисяч вірян".

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Правоохоронці застосували сльозогінний газ й водомети проти натовпу. У відповідь палестинці почали жбурляти пляшки й каміння у бік ізраїльських силовиків.



Сутички на Храмовій горі 7 травня / Фото AFP



Постраждали понад 150 людей / Фото AFP

Багато людей отримали поранення в мечеті Аль-Акса. Це – третє найсвятіше місце в ісламі після Заповідної мечеті у Мецці та мечеті Пророка у Медині.

Постраждали:

щонайменше 163 палестинців (88 – у лікарнях);

6 ізраїльських офіцерів (за іншими повідомленнями – 17).

Довідка. Храмова гора – це пагорб у південно-східній частині Єрусалима, який є священним місцем для послідовників юдаїзму та ісламу. Там розташовані мусульманські святині.

Міжнародна реакція

Світова спільнота закликала до деескалації конфлікту, який наростає через загрозу виселення палестинських сімей з району Шейх-Джарра у Східному Єрусалимі.

В американському Держдепартаменті заявили, що стурбовані ситуацією. Водночас в ООН закликали усі сторони "поважати статус-кво святих місць Єрусалима".

Дії ізраїльських правоохоронців засудив лідер "Хамасу" Ісмаїл Ханья. Він звернувся до прем'єра Беньяміна Нетаньяху і закликав ізраїльську владу "не грати з вогнем".

Зверніть увагу! Ізраїль захопив Східний Єрусалим у 1967 році у ході війни на Близькому Сході. Анексія не була визнана на міжнародному рівні. Відтоді народи змагаються за право контролю над ним.