Рамадан в Єрусалимі завершився сутичками: майже 150 поранених
Понад 150 людей постраждали внаслідок сутичок на Храмовій горі в Єрусалимі. Сотні вірян прийшли туди ввечері 7 травня, аби відсвяткувати завершення Рамадану.
Джерело:The Times of Israel
Поліція Ізраїлю заявила, що застосувала силу, аби "навести порядок". Мовляв, ввечері під час молитов спалахнули "заворушення тисяч вірян".
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Правоохоронці застосували сльозогінний газ й водомети проти натовпу. У відповідь палестинці почали жбурляти пляшки й каміння у бік ізраїльських силовиків.
Сутички на Храмовій горі 7 травня / Фото AFP
Постраждали понад 150 людей / Фото AFP
Багато людей отримали поранення в мечеті Аль-Акса. Це – третє найсвятіше місце в ісламі після Заповідної мечеті у Мецці та мечеті Пророка у Медині.
Постраждали:
- щонайменше 163 палестинців (88 – у лікарнях);
- 6 ізраїльських офіцерів (за іншими повідомленнями – 17).
Міжнародна реакція
Світова спільнота закликала до деескалації конфлікту, який наростає через загрозу виселення палестинських сімей з району Шейх-Джарра у Східному Єрусалимі.
В американському Держдепартаменті заявили, що стурбовані ситуацією. Водночас в ООН закликали усі сторони "поважати статус-кво святих місць Єрусалима".
Дії ізраїльських правоохоронців засудив лідер "Хамасу" Ісмаїл Ханья. Він звернувся до прем'єра Беньяміна Нетаньяху і закликав ізраїльську владу "не грати з вогнем".
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