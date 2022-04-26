Рамштайн: прорыв для Украины
26 апреля 2022 , 22:35Читати новину українською
Источник:фейсбук Павла Климкина
Сегодняшняя встреча на авиабазе Рамштайн в Германии должна очень расстроить Кремль.
Коалиция действует
Сорок стран и НАТО встретились там не только для координации военной помощи – это классно, но уже давно происходит.
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Мы видим в Рамштайне встречу антипутинской и проукраинской коалиции. Которая встречается на американской военной базе в Германии.
Это значит, что Запад пойдет в военной помощи так далеко, как того потребуется для победы Украины.
Германия начинает выходить из комы
И еще один прорыв – Германия будет поставлять тяжелое оружие. Начнет с самоходных артустановок "Гепард", но этим не ограничится.
Запад показал Путину зубы и дальше будет кусать, а не "угрожать пальцем". Чем дальше, тем больше.
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