Рамштайн: прорыв для Украины

Сегодняшняя встреча на авиабазе Рамштайн в Германии должна очень расстроить Кремль.

Коалиция действует

Сорок стран и НАТО встретились там не только для координации военной помощи – это классно, но уже давно происходит.

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Мы видим в Рамштайне встречу антипутинской и проукраинской коалиции. Которая встречается на американской военной базе в Германии.

Это значит, что Запад пойдет в военной помощи так далеко, как того потребуется для победы Украины.

Германия начинает выходить из комы

И еще один прорыв – Германия будет поставлять тяжелое оружие. Начнет с самоходных артустановок "Гепард", но этим не ограничится.

Запад показал Путину зубы и дальше будет кусать, а не "угрожать пальцем". Чем дальше, тем больше.