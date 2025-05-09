Такое мнение 24 Каналу высказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что Кадыров уже может готовиться к смерти. Однако несмотря на ухудшение его состояния здоровья, она может наступить не из-за этого.

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Кадыров заговорил об отставке

Глава Чечни рассказал журналистам, что также "тоже слышал слухи" о том, что его хотят уволить, но он, по его словам, сам этого просит. Якобы, у другого человека будут новые инициативы, но все же решение должен принять Владимир Путин.

По словам главы благотворительного фонда, Кадыров просит уволить его с должности еще с 2016 году, потому что "его время уже пришло". Сообщение об отставке звучали и в 2020, и в 2022 годах. В то же время передать власть своему сыну Адаму будет трудно – он еще несовершеннолетний.

Думаю, Кадыров готовится к смерти. Очевидно, что она будет не от старости. Он все еще молод. если бы не выглядел, он будет дотягивать до Адама (до совершеннолетия сына – 24 Канал),

– подчеркнула Романова.

Кстати, 7 мая состоялась личная встреча Путина и Кадырова для обсуждения социально-экономических вопросов Чеченской Республики. В Институте изучения войны сообщили, что во время разговора диктатор намекнул, что рассчитывает на дальнейшее руководство Кадырова.