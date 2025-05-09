Таку думку 24 Каналу висловила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що Кадиров вже може готуватись до смерті. Однак попри погіршення його стану здоров'я, вона може наступити не через це.

Дивіться також Росія, очікувано, не дотримується режиму тиші, – Сибіга розповів про путінське перемир'я

Кадиров заговорив про відставку

Очільник Чечні розповів журналістам, що також "теж чув чутки" про те, що його хочуть звільнити, але він, за його словами, сам цього просить. Буцімто, в іншої людини будуть нові ініціативи, але все ж рішення має прийняти Владімір Путін.

За словами голови благодійного фонду, Кадиров просить звільнити його з посади ще з 2016 році, бо "його час вже прийшов". Повідомлення про відставку лунали і в 2020, і в 2022 роках. Водночас передати владу своєму сину Адаму буде важко – він ще неповнолітній.

Думаю, Кадиров готується до смерті. Очевидно, що вона буде не від старості. Він все ще молодий. якби не виглядав, він буде дотягувати до Адама (до повноліття сина – 24 Канал),

– наголосила Романова.

До речі, 7 травня відбулась особиста зустріч Путіна та Кадирова для обговорення соціально-економічних питань Чеченської Республіки. В Інституті вивчення війни повідомили, що під час розмові диктатор натякнув, що розраховує на подальше керівництво Кадирова.