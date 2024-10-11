Такое мнение 24 Каналу озвучил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж. По его словам, Кадыров будет убеждать Путина в своей верности.

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"Сценарий примерно тот же, как с Пригожиным, но более глубокий. Будет приглашение, переговоры, братание, даже близкие заверения верности Путину со стороны Кадырова. Но будет своя программа действий", – сказал он.

Возможны разные сценарии

Николай Маломуж предположил, что Путин будет контролировать Кадырова не только спецслужбами и войсками. В окружение чеченского террориста давно ввели своих людей.

Кадыров раскритиковал российские власти за ужесточение миграционной политики. Таким образом он хочет продемонстрировать якобы их защиту. В общем террорист любит поддерживать различные движения, национальные меньшинства. Это такая системная игра, о которой знает Путин.

Будет момент, как с Пригожиным. Сегодня они дружат, даже после путча договорились обо всем, а завтра может быть совсем другая ситуация. Потому что не единственный Кадыров и не единственная система, которая имеет возможности проведения терактов. Спецслужбы России на этом специализируются много лет. Сценарии могут быть разные,

– подчеркнул генерал армии.

Напомним, во время своего совещания с силовиками Кадыров объявил "кровную месть" сенатору от Дагестана, миллиардеру Сулейману Керимову, который является приближенным к Путину, депутатам от Ингушетии и Башкирии. Это заявление стало следствием длительного бизнес-конфликта между Кадыровым и Керимовым за контроль над маркетплейсом Wildberries.