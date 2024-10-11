Таку думку 24 Каналу озвучив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. За його словами, Кадиров буде переконувати Путіна у своїй вірності.

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"Сценарій приблизно той же, як з Пригожиним, але глибший. Буде запрошення, переговори, братання, навіть близькі завірення вірності Путіну з боку Кадирова. Але буде своя програма дій", – сказав він.

Можливі різні сценарії

Микола Маломуж припустив, що Путін буде контролювати Кадирова не тільки спецслужбами та військами. Всередину оточення чеченського терориста давно ввели своїх людей.

Кадиров розкритикував російську владу за посилення міграційної політики. У такий спосіб він хоче продемонструвати нібито їхній захист. Загалом терорист любить підтримувати різні рухи, національні меншини. Це така системна гра, про яку знає Путін.

Буде момент, як з Пригожиним. Сьогодні вони дружать, навіть після путчу домовились про все, а завтра може бути зовсім інша ситуація. Тому що не єдиний Кадиров і не єдина система, яка має можливості проведення терактів. Спецслужби Росії на цьому спеціалізуються багато років. Сценарії можуть бути різні,

– підкреслив генерал армії.

Нагадаємо, під час своєї наради з силовиками Кадиров оголосив "кровну помсту" сенатору від Дагестану, мільярдеру Сулейману Керімову, який є наближеним до Путіна, депутатам від Інгушетії та Башкирії. Ця заява стала наслідком тривалого бізнесового конфлікту між Кадировим і Керімовим за контроль над маркетплейсом Wildberries.