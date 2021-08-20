Раненые на Донбассе военные получат денежные премии

По случаю Дня Независимости военные, получившие ранения в зоне ООС получат премии. Сумма денежной награды будет зависеть от тяжести ранения.

В целом размеры выплат будут составлять от 2500 до 10000 гривен. Соответствующий указ подписал командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

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За усердие, разумную инициативу, добросовестное выполнение служебных обязанностей, мужество и героизм, проявленный в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины и по случаю 30-й годовщины независимости Украины,

– говорится в сообщении.

Заявление Сырского

Сырский подчеркнул, что именно благодаря усилиям украинских военных народ имеет возможность праздновать День Независимости.

Генерал-полковник отметил: конечно, никакие деньги не вернут раненым здоровье. В то же время премия – это свидетельство поддержки и уважения, которую командование испытывает к воинам.

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Оккупанты продолжают нарушать режим тишины на Донбассе и обстреливать позиции украинских военных на Донбассе. В частности, в течение суток 19 августа боевики 9 раз нарушали режим прекращения огня.

Боевики били из стрелкового оружия, станковых противотанковых гранатометов и минометов 120 калибра.

Количество жертв среди украинских воинов снова возросло. Враги 19 августа убили защитника из Львова – 41-летнего Василия Островского.

Текст публикации Генштаба ВСУ:

Раненые военнослужащие получат денежные премии

Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский подписал приказ о поощрении денежными премиями военнослужащих Сухопутных войск, получивших ранения в районе проведения операции Объединенных сил.

"За усердие, разумную инициативу, добросовестное выполнение служебных обязанностей, мужество и героизм проявленный в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины и по случаю 30-й годовщины независимости Украины", – говорится в документе.

– Именно благодаря нашим военнослужащим, которые сейчас сдерживают агрессора на передовой, мы имеем возможность торжественно праздновать День Независимости. Понятно, что никакие деньги не вернут людям здоровье. Это лишь свидетельство поддержки командования и уважения к подвигу наших военнослужащих, заботы о них. Хочу подчеркнуть, что мы сделаем все возможное, чтобы каждый, кто получил ранения и изъявил желание остаться на службе в Сухопутных войсках смог продолжить службу, – подчеркнул генерал-полковник Александр Сырский.

Размер денежной премии зависит от степени тяжести ранения и будет составлять от 2500 до 10000 гривен.

Премии выплачиваются в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Украины и приказом Министерства обороны Украины "О бюджетной политике МО Украины на 2021 год".

По информации службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.