Пленные захватчики рассказывали об ужасном отношении своего командования. Это 24 Каналу отметил командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4 бригады НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш.

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"То, что они рассказывали – это абсолютный сюрреализм. В то же время некоторые пленные шутили, что им повезло, что им дали эти костыли. Потому что других раненых и без костылей отправляют. Это имеет максимально ужасный, жестокий вид с абсолютно равнодушным отношением к своему личному составу", – сказал он.

Обратите внимание! В ЦПД показали видео, как враг использует оккупантов на костылях для попыток обнаружения огневых позиций Сил обороны. Есть случаи, когда на подобные задачи посылают солдат, которые считались мертвыми, и их списали. В частности, известно, что солдаты 55 мотострелковой бригады оккупационного войска жалуются, что почти все раненые продолжают служить и выполнять задачи. Российские командиры не учитывают состояние здоровья воинов и привлекают их к боевым действиям недолеченных и без военно-врачебной комиссии.

Глядя на такие ужасные штормовые действия врага, совершенно непонятна логика их офицеров. Возможно, россияне видят, что у них в штате есть какое-то количество личного состава, если его не будет – они отправят новых.

Поэтому если ты ранен, тебя легче "обнулить". У российских офицеров есть фраза "обнулить личный состав" для того, чтобы отправили новый. Мне трудно представить минимальную мотивацию, как так ужасно использовать свой личный состав для штурмовых действий, – подчеркнул командир.

Проблема с личным составом в России

Андрей Отченаш отметил, что на линии, где оборону держит бригада "Рубеж", штурмовые действия продолжают быть постоянными. В то же время там меняется личный состав от достаточно профессиональных военнослужащих России до оккупантов, которые не знают, куда они идут. Иногда бывает, что россияне просто движутся по полю, на них летит сброс, соответственно оккупант погибает. Все очень ситуативно.

По мнению командира экипажа БПЛА "Кара небесная" 4 бригады НГУ "Рубеж", у России есть проблема с личным составом. Даже те финансовые награды не мотивируют россиян идти воевать. В некоторых областях единовременные выплаты составляют до 3 – 4 миллионов рублей.

Это достаточно большие суммы на одного военнослужащего, если он подпишет контракт. Но это их не мотивирует, потому что они быстрее умирают. Средняя продолжительность жизни российского военнослужащего – менее месяца. Поэтому сомневаюсь, что они смогут "отбить" те деньги, получить от них наслаждение,

– объяснил он.

Поэтому количество военнослужащих России уменьшается. Хотя штурмовые действия продолжаются, но менее активно, чем это было, например, месяц назад. Соответственно – у врага несколько меньшее количество потерь.