Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Настоящее время. Медиа опубликовало соответствующее видео. Еще ранее стало известно, что оккупанты специально привлекают к обнаружению позиций ВСУ раненых товарищей.
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Раненые военные – расходный материал для российской армии
В Луганской области, в районе Кременной, в бой отправили российских военных, которые имеют травмы и передвигаются на костылях. Такая ситуация сложилась в 20-й армии вооруженных сил России.
В частности, солдаты 55 мотострелковой бригады жалуются, что почти все раненые продолжают служить и выполнять задачи. Также командиры не учитывают состояние здоровья воинов и привлекают их к боевым действиям недолеченных и без военно-врачебной комиссии.
Военные рассказали, что высшее руководство отправляет на передовую неподготовленных бойцов. После боя возвращается не многие из них. Российские солдаты уверены, что командиры пытаются скрыть свои преступления.
В видео говорится, что раненых контрактников не только отправляют на штурмы, но и часто бьют дубинками и электрошокерами.
Российские военные жалуются на командование: смотрите видео
К слову! Воинов 55 мотострелковой бригады подозревают в совершении преступлений во время оккупации Черниговской области.
Россияне сдаются в плен
Российские военные, которые не желают продолжать бои, добровольно сдаются в плен. Командование не предоставляет им хорошего обеспечения и не дает времени на подготовку.
Также захватчики уходят из своих частей и сдаются в плен из-за отсутствия логистики, еды и воды.