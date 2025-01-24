Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Настоящее время. Медиа опубликовало соответствующее видео. Еще ранее стало известно, что оккупанты специально привлекают к обнаружению позиций ВСУ раненых товарищей.

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Раненые военные – расходный материал для российской армии

В Луганской области, в районе Кременной, в бой отправили российских военных, которые имеют травмы и передвигаются на костылях. Такая ситуация сложилась в 20-й армии вооруженных сил России.

В частности, солдаты 55 мотострелковой бригады жалуются, что почти все раненые продолжают служить и выполнять задачи. Также командиры не учитывают состояние здоровья воинов и привлекают их к боевым действиям недолеченных и без военно-врачебной комиссии.

Военные рассказали, что высшее руководство отправляет на передовую неподготовленных бойцов. После боя возвращается не многие из них. Российские солдаты уверены, что командиры пытаются скрыть свои преступления.

В видео говорится, что раненых контрактников не только отправляют на штурмы, но и часто бьют дубинками и электрошокерами.

Российские военные жалуются на командование: смотрите видео

К слову! Воинов 55 мотострелковой бригады подозревают в совершении преступлений во время оккупации Черниговской области.

Россияне сдаются в плен

Российские военные, которые не желают продолжать бои, добровольно сдаются в плен. Командование не предоставляет им хорошего обеспечения и не дает времени на подготовку.

Также захватчики уходят из своих частей и сдаются в плен из-за отсутствия логистики, еды и воды.